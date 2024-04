Liceo sportivo Limone Piemonte, Bergesio (Lega): "Autorizzata in deroga, la sezione sportiva del liceo continuerà ad esistere”

Ottime notizie per Limone Piemonte: la sezione del liceo economico statale a curvatura sportiva “De Amicis” è salva: sono infatti 14, e non più 7, numero non sufficiente per consentire l’attivazione, gli iscritti alla prima classe. Ed è stata autorizzata in deroga.

“Una bella notizia per la tutta la comunità, partita dalla segnalazione del sindaco Massimo Riberi e frutto della collaborazione tra istituzioni, scuola e Amministrazione cittadina”, afferma, esprimendo la sua soddisfazione, il senatore Giorgio Maria Bergesio, che nelle scorse settimane si era confrontato più volte con il ministro Valditara e con il provveditore Suraniti.

“Ringrazio il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il provveditore regionale Stefano Suraniti e il dirigente scolastico Paolo Romeo per aver accolto le nostre motivazioni a mantenere aperta la sezione, con la speranza che l’offerta di discipline sportive possa essere ulteriormente arricchita”, dice ancora il senatore della Lega.

“La scuola ha importanza cruciale per il futuro del nostro Paese: è la chiave che sblocca le porte della conoscenza e delle competenze necessarie per sviluppare il potenziale di ogni cittadino. Importante quindi poter offrire ai nostri giovani una varietà di opzioni, affinchè possano scegliere con consapevolezza il loro futuro. In quest’ottica si inserisce il liceo sportivo, che permette a ragazze e ragazzi di sviluppare la carriera scolastica approfondendo al contempo la conoscenza delle scienze motorie e sportive. Il liceo sportivo offre quindi opportunità di grande valore, specie in un contesto sciistico e sportivo come quello di Limone”, conclude.