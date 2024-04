E' morto Andrea Botta: cuneese di origine, aveva fondato una cooperativa in Kenya

È venuto a mancare in Kenya, all’età di 94 anni, Andrea (Andrew) Botta.

Di origine cuneese, trapiantato da oltre 70 anni nel Paese africano. E’ stato il fondatore della cooperativa Meru Herbs, quella che è oggi una delle più importanti aziende di prodotti naturali equosolidali del Kenya.

Qui, nella contea semiarida di Tharaka Nithi, a 250 chilometri dalla capitale Nairobi, negli anni ’90 la zona divenne coltivabile grazie alla costruzione dell’acquedotto Nguuru Gakirwe Water Project, da lui fortemente voluto grazie ad un finanziamento della Cooperazione Italiana. L’acquedotto permette ancora oggi ad oltre 400 contadini di coltivare in una zona un tempo semidesertica e la cooperativa Meru Herbs trasforma i prodotti locali, come il carcadè e i frutti tropicali (mango, papaya, maracuja …), in marmellate e infusi. La vendita di questi prodotti garantisce ai contadini della Meru Herbs un equo compenso.

Così la famiglia Botta: "Oggi vogliamo ricordare Andrew non solo per quello che ha fatto, ma soprattutto per le sue idee, per la sua saggezza e per il suo coraggio, la sua forza, il suo altruismo, l’amore per la sua comunità".