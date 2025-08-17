 / Cronaca

Forti raffiche di vento e pioggia nella notte: danni limitati tra Bra e Fossanese

Scoperchiato parzialmente il tetto di un edificio in strada Biola. Interventi dei Vigili del Fuoco anche a Trinità per un albero caduto, nessun ferito

Un violento temporale si è abbattuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto sulla zona di Bra e, in parte, sul Fossanese, causando alcuni danni ma senza coinvolgere persone.

Il vento, principale responsabile dei disagi, ha parzialmente scoperchiato il tetto di un edificio in strada Biola, dove è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Bra. A Trinità, in frazione Molini, i colleghi di Fossano sono stati invece chiamati per la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata.

Altri piccoli interventi hanno riguardato rami spezzati e piante danneggiate in diversi punti della zona, complici le forti raffiche e la pioggia intensa. Fortunatamente, non si registrano feriti né situazioni di grave pericolo.

Cesare Mandrile

