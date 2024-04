A Dogliani le manifestazioni verso le celebrazioni del 25 aprile

L’Amministrazione Comunale di Dogliani, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione organizza alcune iniziative per avvicinarsi alla data, volte a celebrare questa importante ricorrenza.

Dal 20 aprile “Biblioteca Resistente” in Biblioteca e sulle pagine social della Biblioteca “L. EINAUDI”

Come di consueto la Biblioteca civica allestirà la propria vetrina con volumi disponibili al prestito legati alla tematica della Liberazione, inoltre sui canali social proporrà “Biblioteca Resistente”: letture, giochi e canzoni per ricordare.

Mercoledì 24 aprile presso il Cinema Multilanghe di Dogliani alle ore 21.00

Proiezione del film: “LOULOU, LE FRONDEUR” un film-documentario di Remo Schellino e Alessandra Abbona.

La pellicola ripercorre la storia poco nota delle origini e della vita francese del maquis di Lione Louis Chabas, detto Loulou, ricollegandosi alle testimonianze di chi lo aveva conosciuto in Langa.

Loulou, partigiano francese ucciso drammaticamente a Bene Vagienna nel 1945, è diventato una figura leggendaria della Resistenza nelle Langhe: azioni rocambolesche, travestimenti, agguati, nascondigli; diventa un mito, una leggenda, che vive da oltre 70 anni.

Il documentario completa un precedente lavoro di Remo Schellino e Erika Peirano ("Louis Chabas detto Lulù - Una Resistenza leggendaria" del 2009) con la toccante testimonianza della nipote Danièle Luiset raggiunta in Francia e seguita anche nel suo viaggio in Italia alla ricerca di notizie sulla vita e sulla morte italiana dello zio. Un documentario che non parla soltanto di Lulù, ma anche di impegno civile, internazionalismo, valore della memoria. Uno speciale ricordo ai partigiani di Langa e ai maquisard francesi che con la loro Resistenza di stampo internazionalista hanno dato inizio all'idea di Europa, in questo piccolo angolo di Piemonte.

Giovedì 25 aprile | 79° Anniversario dalla Liberazione

La commemorazione istituzionale si svolgerà secondo il seguente programma:

ore 10.15: ritrovo e deposizione cuscino di alloro alle lapidi dei partigiani delle Langhe e delle vittime del bombardamento del 31 luglio 1944 apposte sul palazzo comunale

Corteo con partenza dal Palazzo Municipale con deposizione di corona di alloro, alzabandiera ed omaggio al Monumento di Caduti con intervento della Sindaca, del Consiglio Comunale dei ragazzi e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani

ore 11.00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo

A seguire Sindaco e amministratori si receranno per porre omaggio floreale al cippo in memoria dei Caduti Civili dell’eccidio della Martina del 16 novembre 1944.

Animerà la celebrazione la Società Filarmonica “Il Risveglio”.