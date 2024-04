“Agorà ospita Rock”, l’evento di networking di Confindustria Cuneo [FOTO E VIDEO]

Oggi, venerdì 19 aprile, “Agorà ospita Rock”: l’evento di networking di Confindustria Cuneo in collaborazione con RetImpresa, per promuovere opportunità di business e accrescere la competitività delle aziende.

Un progetto nazionale che si svolge nell’ambito di ROCK – Registry Open Contest for Knotworking di RetImpresa, il primo Concorso dedicato alla open collaboration attraverso reti e filiere.

Guarda il video:

Nel corso di Agorà ROCK le aziende partecipanti – Reti e Grandi aziende, PMI, Startup – hanno l’opportunità di conoscere (anche tramite appuntamenti one-to-one) dieci diverse progettualità di rete e di filiera (call) alla ricerca di partner, tecnologie e competenze, in ambiti strategici quali le smart cities, l’efficienza energetica, la sostenibilità nel settore horeca, la mobilità, la formazione, la comunicazione.

Ecco le opportunità di business che le aziende hanno incontrato: Moto Factory Italia (app AR per motociclo); Umana (percorsi formativi per HR ); Reputation Research (call per startup nella mobilità sostenibile); FourGreen (climate hub per la sostenibilità all'interno della filiera HORECA); Protom SM Network (logistica integrata per smart mobility); La Grande Bellezza Italiana (comunicazione per la filiera agrifood); RID (pest control); HORECA Group (tecnologie per offrire servizi sostenibili settore HORECA); IOBO (tecnologia smart city); RINA SERVICES SPA (moderne tecnologie e soluzioni digitali applicate ai servizi di testing, Inspection and Certification – TIC).