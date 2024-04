Alba: doppia inaugurazione al PalaTanaro

Doppia inaugurazione al PalaTanaro in via Generale Dalla Chiesa: giovedì 18 aprile taglio del nastro per l’ampliamento della palestra dedicata alle arti marziali e la nuova piattaforma esterna per il basket e il pickleball.

Nei mesi scorsi è stata realizzata una prosecuzione dell’edificio principale con forma rettangolare di dimensioni 8,85 x 9,60 m, ampie vetrate e una porta per consentirne l’aerazione e la luce naturale diretta. Il nuovo spazio è direttamente collegato internamente all’immobile preesistente, dove sono collocati spogliatoi, infermeria e servizi igienici, e l’ampliamento è stato realizzato in linea con le caratteristiche originarie. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 265.000 euro.

Oltre all’Amministrazione comunale, presente con il sindaco, l’assessore alle Opere pubbliche, il consigliere con delega allo Sport e l’ufficio tecnico del Comune, hanno partecipato il professor Fabrizio Marchetti, presidente regionale Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, e il Maestro Antonio Carnebianca, ottavo Dan Judo, più alto grado di cintura nella provincia di Cuneo.

Le società che occupano gli spazi inaugurati sono Asd Centro Judo Albese, con il presidente Manuela Gandolfo e il Maestro Francesco Iaboni, sesto Dan judo, il Judo Club Alba con l'insegnante Roberto Marchisio, l’Asd KBC2000 con Gabriele Regina, campione europeo, in rappresentanza dell'allenatore di kick boxing Fabio Martini. Sul retro, dai campi di pickleball, erano presenti le campionesse italiane di doppio femminile Vittoria de Pasquale e Clara Graziano.