Estate Ragazzi a Bra: al via le iscrizioni

Anche nel 2024 si ripropone a Bra l’Estate Ragazzi comunale per i bambini e i giovani dai 3 ai 14 anni di età, in programma a partire dal mese giugno e fino al 2 agosto.

Per i giovani delle scuole primarie (6-11 anni) il servizio si svolgerà dal 10 giugno al 2 agosto nel plesso “Edoardo Mosca”. Stesso arco temporale anche per i campi estivi dedicati agli studenti delle scuole medie, che si svolgeranno presso il Centro di aggregazione giovanile di via Brizio 10. L’Estate Bimbi per la scuola dell’infanzia (3-5 anni) si terrà invece dal 1 luglio al 2 agosto presso la Scuola “Gina Lagorio”.

Estate Ragazzi (primarie) ed Estate Bimbi (infanzia) coinvolgeranno i giovani partecipanti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con turni a moduli di due settimane. Per gli studenti delle medie l’orario sarà 8,30-16,30, con turni settimanali. La tariffa per la frequenza è di 150 euro a modulo di due settimane per infanzia e primaria (con la possibilità, per la prima, di un primo turno di una sola settimana da 75 euro), comprensiva di mensa comunale, ingressi in piscina, gite e trasporti. Per le scuole medie il costo è di 45 euro per ogni modulo settimanale e comprende l’assistenza nei compiti, laboratori, giochi di gruppo, uscite sul territorio e piscina, ma non il servizio mensa, a carico delle famiglie (costo 6,60 euro).

I programmi dell’Estate Ragazzi per gli studenti della scuola d’infanzia e della primaria saranno presentate ufficialmente in un appuntamento pubblico che si terrà lunedì 22 aprile alle 18,30 presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di largo della Resistenza. La serata informativa per l’Estate Ragazzi degli studenti delle medie, invece, è in programma per mercoledì 29 maggio alle 18,30 presso il Centro di aggregazione giovanile di via Brizio 10.

Iscrizioni

• per infanzia e primaria : iscrizioni on line dal 27 aprile al 12 maggio a questo link: https://mol.comune.bra.cn.it/mol/estateragazzi2024.xhtml;

• per secondaria di primo grado (medie ): 7, 8 e 9 maggio dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro di aggregazione giovanile, nei locali adiacenti alla Scuola Media “Dalla Chiesa”.

Maggiori informazioni chiamando questi contatti:

• Estate Ragazzi scuola Infanzia e Primaria: Cooperativa Sociale Alice Onlus - cell. 335 6302785 (Lodovica);

• Estate Ragazzi scuola Secondaria di primo grado: Associazione Quartiere Madonna dei Fiori – cell. 342 0739816 (Francesco) o 329 3284713 (Adele). (rb)