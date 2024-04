Alba cambia le regole per accedere ai suoi centri anziani: si alza l’età, porte aperte ai non residenti

La IV Commissione Consiliare del Comune di Alba si è confrontata nella seduta di ieri, giovedì 18 aprile, su una questione sollevata alcuni mesi fa: l'indisponibilità della Sala Riolfo per ospitare gli incontri dedicati alle prossime elezioni elettorali.

Nonostante un'attenta valutazione da parte dell'Amministrazione, non è stata tuttavia individuata un'alternativa allo spazio, ex sala Fenoglio, nel cortile della Maddalena, attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione. Per soddisfare le esigenze elettorali saranno però messi a disposizione dei richiedenti altri spazi, quali i Centri Anziani di via Rio Misureto e di viale Masera, oltre al Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford. L'assessora alle Politiche Sociali con deleghe al volontariato e all'assistenza scolastica Elisa Boschiazzo ha dichiarato che sarà il sindaco di Alba a definire un calendario e le modalità di accesso per tutte le realtà politiche interessate.

Il consigliere Fabio Tripaldi, che precedentemente aveva suggerito come possibile soluzione il ricorso alla Sala dello Sport del Municipio, ha chiesto se ci siano stati progressi in tal senso. La risposta è stata purtroppo negativa. Tripaldi ha suggerito all'Amministrazione comunale di perseverare nella ricerca di una soluzione, valutando come alternativa anche la sala del Liceo Da Vinci.

Dal canto suo, il consigliere Gigi Garassino ha sollevato la necessità di garantire spazi disponibili, specialmente in primavera, non solo per le esigenze elettorali, ma anche per le associazioni culturali e altre realtà non politiche. L'assessora Boschiazzo ha assicurato che la rete delle associazioni è seguita e coordinata dal Centro Servizi Volontariato, che risponde tempestivamente a queste necessità.

Nonostante alcuni centri anziani siano stati resi disponibili per le attività di campagna elettorale, le consuete attività di tali spazi continuano senza interruzioni, ma con qualche modifica. A seguito delle richieste di ampliare l'accesso ai centri, l'opportunità è stata estesa a tutti i residenti nei Comuni, in totale 64, che fanno parte del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero.

L'età minima per l'accesso alle strutture è stata elevata dai 55 ai 60 anni, come sempre previa sottoscrizione di una tessera. Quest'ultima, al costo di 15 euro per i residenti ad Alba e 30 euro per i non residenti, garantisce l'accesso a tutti i servizi offerti dai centri. I centri di incontro sono distribuiti in diversi quartieri di Alba, per servire al meglio il territorio: nel centro storico, in via General Govone; in via Rio Misureto per la zona Moretta, a San Cassiano in viale Masera, e infine nella frazione di Mussotto, presso le ex scuole elementari.

Le attività proposte sono varie e mirano a creare un ambiente di aggregazione e socialità tra gli anziani. Si va dalle "passeggiate fenogliane" alle serate di ballo, dalle partite a biliardo e burraco ai soggiorni al mare per la terza età.

Il consigliere Davide Tibaldi ha avanzato la proposta di estendere la partecipazione agli anziani di tutti i Comuni, almeno per determinati eventi, al fine di favorire lo sviluppo di relazioni anche al di là dei confini territoriali. "Questa modalità è già adottata per i soggiorni al mare - ha spiegato l'assessora Boschiazzo - e valuteremo la possibilità di estenderla ad altri eventi in risposta a eventuali segnalazioni”.



Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Anziani del Comune di Alba al numero 0173/292272 o recarsi presso gli uffici di via Govone 11.