Lo Spresal premia le aziende di Langhe e Roero che investono sul benessere dei lavoratori

Oggi 19 aprile, in occasione di un incontro sul welfare aziendale, svoltosi presso l'Ospedale di Verduno, organizzato dal gruppo Progetti Innovativi dell'ASL CN2, la dottoressa Anna Familiari, medico SpreSAL e referente del gruppo WPH dell'ASL Cn2, sotto la direzione del dottor Giuseppe Calabretta, ha rilasciato alle aziende virtuose del territorio l'attestato di riconoscimento regionale di "Luogo di lavoro che promuove salute".

Le aziende premiate – Nutkao Srl, Giesse Spa, ATS Srl, Sistemi 3 Srl, Alba Store Srl, MGM Mondo del Vino Spa –, hanno nel corso del 2023, aderito al progetto regionale "Rete WHP Regione Piemonte" e hanno avviato e realizzato in favore del loro dipendenti buone pratiche in tema di salute.



La promozione della salute nei luoghi di lavoro, nota anche come Workplace Health Promotion (WHP), si prefigge di tutelare e migliorare la sicurezza, la salute e il benessere di tutti i lavoratori combinando il miglioramento dell'ambiente, dell'organizzazione del lavoro e l'incoraggiamento della partecipazione attiva dei lavoratori a tutto il processo riguardante la promozione della salute e la possibilità di compiere scelte salutari.

"Avere una popolazione lavorativa in buona salute, attraverso la promozione di fattori di protezione e l'adozione di comportamenti salutari rappresenta la vera prevenzione primaria: si auspica una partecipazione sempre più ampia delle aziende del territorio", l'auspicio del gruppo WPH dell'ASL Cn2