Incidente a Bagnolo Piemonte: coinvolte due auto

Incidente stradale a Bagnolo Piemonte nel corso della mattinata di oggi (venerdì 19 aprile).



Coinvolti due mezzi in transito su via Bibiana in senso di marcia rispettivamente opposto, scontratisi frontalmente.



Non si conoscono le condizioni degli eventuali feriti.



Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e l’emergenza sanitaria.