Mancata erogazione di fondi PNRR a Sambuco, Gribaudo (PD) interroga il Governo

L’Onorevole Chiara Gribaudo ha depositato nella giornata di ieri un'interrogazione parlamentare al fine di ottenere chiarimenti dal Governo in merito alla mancata erogazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al Comune di Sambuco, nella Provincia di Cuneo.



I fondi in questione sono stati assegnati in due tranche diverse: la prima nel 2023 di 100.000,00 euro, la seconda da 125.000’00 euro, per un totale di 225.000,00 euro.

Erano destinati al progetto di "Valorizzazione del Centro di Documentazione Valle Stura e dei Servizi Culturali da questo promossi" ma, in seguito alla revisione del PNRR, risultano non essere più assegnati. L'interrogazione è stata presentata al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, nonché al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



“Questi fondi avevano una evidente importanza per lo sviluppo e la valorizzazione della comunità locale, nonché per la conservazione e la promozione del patrimonio culturale della Valle Stura” afferma l’Onorevole Gribaudo.

“La mancata erogazione di tali fondi rappresenta un ostacolo significativo per il perseguimento degli obiettivi di crescita e valorizzazione del territorio”, continua la parlamentare cuneese che spiega le ragioni dell’interrogazione: “Ho chiesto al Governo di fornire tempestivi chiarimenti in merito alle ragioni che hanno portato alla mancata erogazione dei fondi PNRR al Comune di Sambuco, nonché di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali risorse vengano effettivamente destinate al progetto in questione”.

Conclude Gribaudo: “Il Governo deve avere rispetto delle comunità e del duro lavoro delle amministrazioni locali.”