Tenda bis, Bergesio (Lega): "Fare luce su anni di ritardi con sinistra al governo"

“Non possiamo permetterci altri ritardi sul cantiere Tenda bis e sosteniamo le istanze di chi, anche in Francia, vuole fare chiarezza sull’ultimo decennio conoscendo la natura dei rallentamenti nella realizzazione dell’infrastruttura. Proporremo iniziative analoghe nel nostro Paese. Da sempre la Lega si è battuta per questo e, dall’insediamento dell’esecutivo, il viceministro Edoardo Rixi ha più volte ribadito l’esigenza di concludere il cantiere entro la fine di giugno. Gli sforzi del governo italiano, nell’ultimo anno e mezzo, sono andati in questa direzione, favorendo confronti con Anas e l’impresa appaltatrice. Parliamo di un’opera strategica per il Piemonte e per tutta l’Italia, per la quale abbiamo ottenuto tempi certi: il nostro Governo e il ministro Matteo Salvini hanno fatto quello che in 12 anni non hanno fatto i precedenti esecutivi, ora è giusto fare luce sui ritardi”.