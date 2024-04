"Due anni fa come oggi (tutti un po’ più 'grandi') buon compleanno Nutella!". Un’immagine dall’album dei ricordi di famiglia quella che il governatore piemontese Alberto Cirio ha scelto per unirsi al coro di quanti in questa giornata si felicitano per i sessant’anni dall’entrata in produzione di quello che rappresenta uno dei prodotti alimentari italiani più noti e amati al mondo .