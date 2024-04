Lo stemma del Comune di Verduno al cittadino onorario Aldo Cazzullo

La numerosa platea ha ringraziato Cazzullo per la sua opera di divulgatore di cultura in Italia, all'estero e, anche, nel nostro territorio. Come presidente della giuria del Premio Fulvia, in cinque anni il giornalista albese ha contribuito a far crescere l'evento a livello nazionale. Sono stati premiati, fra gli altri, figure del calibro di Dacia Maraini, Xavier Cercas, Moni Ovadia e Antonio Scurati: autori importanti che hanno conosciuto e apprezzato, grazie all'iniziativa culturale, il piccolo paese "sentinella delle Langhe".