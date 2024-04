Ad Alba si proietta "Erasmus in Gaza": il cinema aprirà un dibattito

Un momento di dibattito e approfondimento sull'attualità grazie al cinema: venerdì 26 aprile, alle ore 20.30, presso il Cinema Moretta ad Alba verrà proiettato il film "Erasmus in Gaza". L’evento è organizzato da Maria Angela Danzì, eurodeputata che, a seguire, terrà un dibattito con Pamela Sagoleo di Assopace Palestina.



La pellicola prodotta da Chiara Avesani e Matteo Delbo racconta la storia di Riccardo, studente in medicina all’università di Siena che sceglie di partire per l’Erasmus a Gaza. Un tema di straordinaria attualità anche alla luce dei recenti e tragici sviluppi che si sono susseguiti nell’area mediorientale. Un momento per conoscere, riflettere e confrontarsi.

Il film è risultato vincitore del premio della giuria giovani alla 25° edizione del DOCS Barcelona 2022, vincitore al Festival di Montecarlo come miglior documentario, e nella sezione long reportage al DIG Awards. È stato presentato al Biografilm Festival ed attualmente è in nomination al Prix Europa 2022.

Per riservare il posto, si prega di registrarsi a questo link.