Ancora violenze nel carcere di Cuneo: agenzi in ospedale e danneggiamenti alla struttura

Un altro episodio di violenza, ieri, nel carcere di Cuneo. Ancora una volta, a pagarne le conseguenze sono alcuni dei poliziotti in servizio e parte degli arredi interni alla struttura.

Come spiega Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) “il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cuneo, ieri pomeriggio, ha dovuto fronteggiare la volenza di un detenuto originario della Guinea ristretto nella Sezione a trattamento intensificato dove, durante le ore diurne, le celle sono aperte. Allarmato da rumori come di cancelli e suppellettili metalliche che sbattono, l’Agente di servizio si è recato nella Sezione per controllare cosa stesse accadendo e, una volta all’interno del Reparto, è stato brutalmente aggredito dal detenuto, che è riuscito ad uscire dalla sezione e, spintonandolo poi pericolosamente giù per le scale, a vincere la sua resistenza e prendere la via verso l’uscita ai piani inferiori. Una volta giunto al piano terra, è stato fermato dal personale presente che, in un primo momento, è riuscito a condurlo all’interno della stanza impiegata per i colloqui in videoconferenza dei detenuti con i parenti”.

Momenti ad altissima tensione, spiega il sindacalista: “Pochi istanti dopo, infatti, il detenuto ha ripreso la sua azione violenta riuscendo a divincolarsi e a scagliarsi contro la struttura metaldetector presente nell’atrio, rimuovendola dalla propria sede e danneggiandola irreparabilmente. Nell’attesa di rinforzi e nel tentativo di contenere il facinoroso il personale di Polizia Penitenziaria è stato colpito da calci, pugni al viso e dita negli occhi, poi il ristretto si è armato con due paletti utilizzati per indirizzare il passaggio delle persone, iniziando a colpire ferocemente i vetri del box agenti e la porta dell’infermeria danneggiandoli gravemente”.



Santilli evidenzia infine che “appena giunto il personale di Polizia di rinforzo, il soggetto ha tentato di aggredire anche quest’ultimo ma non riuscendo a vincere la ferma opposizione degli Agenti, non ha potuto fare altro che arrendersi e farsi ricondurre nella propria cella rifiutando di essere visitato in quanto, pur nella concitazione degli eventi, non aveva riportato alcuna lesione. Non si può dire altrettanto degli uomini della Polizia Penitenziaria che sono stati, invece, inviati presso il locale nosocomio per ricevere le cure del caso”.