Garessio festeggia la Festa della Liberazione: ecco il programma del 25 aprile

Garessio si prepara alle celebrazioni della Festa della Liberazione.

Giovedì 25 aprile alle 10 la commemorazione, con la preghiera e la deposizione della corona d'alloro sotto i portici del Comune, davanti al monumento ai caduti.

Le celebrazioni saranno accompagnate dal Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro.

Il corteo si sposterà poi ai Boschetti di Borgoratto dove alle 11.30 ci sarà la commemorazione al cippo della Resistenza.

Contestualmente alle tradizionali celebrazioni verrà organizzata una mostra, ospitata presso l'ufficio turistico di via Vittorio Emanuele II, dedicata a Giacomo Matteotti e ai lavoratori della Lepetit e della Vetreria di Garessio che sospesero il lavoro per 10 minuti in segno di lutto.

L'evento patrocinato dalla CGIL di Cuneo, dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo; dall’A.N.P.I. Provinciale di Cuneo (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), dal Comune di Garessio, organizzato dalla CGIL-SPI Val Tanaro, si svolgerà da giovedì 25 aprile fino a domenica 28.

Orario: 10:00-12:00/15:00-17:00 - Ingresso gratuito