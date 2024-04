La Brigata Alpina Taurinense celebra 72 anni dalla sua ricostituzione

Il 15 aprile scorso, in occasione dell'anniversario della sua ricostituzione, la Brigata Alpina Taurinense ha celebrato la ricorrenza con una solenne alzabandiera. L'evento, trasmesso in video collegamento, ha permesso a tutti i membri della Brigata, sia quelli presenti nelle sedi stanziali sia quelli dislocati in operazione, di partecipare virtualmente a questo significativo momento.

L'evento ha simbolicamente riunito le "penne nere" di tutta la Brigata, operanti sia nell'ambito nazionale con l'operazione "Strade Sicure" sia internazionale, come in Libano, dove la Brigata ha assunto dallo scorso febbraio il comando del Settore Ovest di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) e della Joint Task Force italiana (JTF L-SW).

Dalla base di Shama, nel Libano meridionale, il Generale di Brigata Enrico Fontana ha salutato tutte le unità collegate, ringraziando gli alpini per il loro impegno quotidiano al servizio della nazione, sia in Italia sia all'estero.

Ricostituita il 15 aprile 1952, la Brigata eredita le tradizioni delle storiche Divisioni "Cuneense" e "Taurinense". Oggi, essa è una delle due Grandi Unità delle Truppe Alpine dell'Esercito, impegnata in numerose missioni internazionali sotto l'egida dell'ONU, della NATO e dell'UE. A livello nazionale, la Brigata vede impiegati i suoi uomini e donne nell'operazione "Strade Sicure" e guida i Raggruppamenti Piemonte-Liguria e Valsusa-Valle d'Aosta.