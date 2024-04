Furgone fuori strada nella notte a Roreto di Cherasco

Sono in corso a Roreto di Cherasco le operazioni di messa in sicurezza per un furgone finito fuori strada.

L'incidente, per dinamiche in fase di accertamento, dovrebbe essersi verificato nella notte appena trascorsa. Il veicolo è stato lasciato sul posto, mentre i soccorsi sono stati attivati questa mattina, lunedì 22 aprile, a seguito della segnalazione di un passante.

Sul posto sono intervenute le squadra dei Vigili del Fuoco di Bra per la messa in sicurezza dell'area e i Carabinieri per i rilievi del caso.