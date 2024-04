Il baby parking "A piccoli passi" di Tarantasca inaugura i locali a seguito del restyling

Nel pomeriggio di sabato 20 aprile si è svolta la re-inaugurazione del Baby Parking “A piccoli passi” di Simona Sedda. La bellissima realtà, nata nel 2018 a Tarantasca nei locali comunali del Centro Polifunzionale Cav. Giuseppe Donadio in Via Carletto Michelis n. 2/b, ha voluto organizzare una giornata di festa per inaugurare i nuovi locali che sono stati interessati da lavori di restyling.

Grazie ad un Contributo del Ministero che il Comune ha ottenuto sono stati rivisti e modificati gli spazi interni al fine di poter ampliare la capienza massima degli iscritti da 20 a 25 bambini.

I lavori sono stati realizzati nel corso del 2023 e sono stati seguiti nella progettazione e direzione lavori dall’Architetto Massimo Aimar.

Grazie alla titolare e gestore del servizio della prima infanzia Simona Sedda e a tutto il suo staff si è potuto ampliare il servizio alle famiglie, un servizio prezioso e doveroso in quanto sempre più, in questi tempi, i genitori, viste le diffuse l’impossibilità dei nonni per cause lavorative di seguire a tempo pieno i nipoti, hanno la necessità e il desiderio di affidare i propri bimbi a delle figure capaci, esperte, di fiducia in spazi confortevoli, accoglienti, belli, puliti. Tutte queste caratteristiche contraddistinguono il Baby Parking “A piccoli passi”, il quale sta riscontrando molte soddisfazioni con numerose famiglie che affidano i propri figli provenienti da Tarantasca e non solo.

I progetti non finiscono qui, infatti il Comune si sta attivando affinchè entro il 2027 possano arrivare nuovi sostanziosi contributi che verranno utilizzati per un ulteriore ampliamento dei locali nella porzione del Centro sinora adibito a magazzino comunale.

Così facendo il servizio potrà ingrandirsi e soddisfare nuove famiglie e nuovi bambini.

Il pomeriggio di festa, iniziato con le visite dei locali ristrutturati, è proseguito nell’area esterna dove sono intervenuti la Titolare Simona Sedda che ha spiegato l’intento e il risultato attenuto, il Sindaco Giancarlo Armando ha sottolineato l’importanza di un Baby Parking all’interno del territorio comunale, un servizio prezioso con una gestione impeccabile, motivo di orgoglio per tutti, ringraziando Tata Simona e tutte le sue collaboratrici e collaboratori che giornalmente si dedicano con profondo amore ai bambini.

Erano presenti oltre al Sindaco anche il vice sindaco Bruna Giordano ed i consiglieri Manuel Cesana, Dario Roasio, Vilma Giordanengo e Gabriele Rosso.

Poco dopo ha preso parte alla scena il rinomato “Mago Alby”con un coinvolgente spettacolo di magia che ha intrattenuto grandi e piccini, facendo sorridere e divertire tutti gli spettatori con giochi e trucchi di prestigio, il tutto seguito da un rinfresco comunitario.