Conto alla rovescia a Monastero di Vasco per il ritorno di "Un asino per amico"

Conto alla rovescia per il ritorno dell'Antica Fiera di Maggio "Un asino per amico", appuntamento della tradizione di Monastero di Vasco, che si svolgerà dal 17 al 20 maggio, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, con il Patrocinio della Provincia di Cuneo e il contributo di Fondazione CRC e Banca Alpi Marittime.

IL NUOVO LOGO

Da mesi la macchina organizzativa per la 15^ edizione dell'evento è al lavoro per regalare un programma ancora più ricco, tra conferme e novità tra le quali la creazione del nuovo logo, svelato negli scorsi giorni.

Al centro sempre il protagonista della fiera: l'asino, rivisitato con un look più fresco, proiettato verso il futuro ma mantiene caratteristiche di quello precedente.

"I volontari e il Comune sono a lavoro da mesi per l'organizzazione della 15^ edizione della manifestazione - commenta il presidente della Pro loco e vice sindaco, Andrea Musso - confidiamo che nel bel tempo perché il programma è davvero ricco di appuntamenti per tutti, tra riconferme e grandi novità.

La fiera richiede un enorme sforzo organizzativo ed economico e non sarebbe possibile senza il costante aiuto dei volontari e il sostegno dei numerosi sponsor che, anche quest'anno, non hanno fatto mancare il loro aiuto. Quindi un grazie di cuore a tutti coloro che, a vario titolo, rendono tutto questo possibile, è un bel segnale di sinergia per la comunità monasterese".

Il PROGRAMMA

Si partirà venerdì 17 maggio con la tradizionale gran raviolata e lo spettacolo pirotecnico, contestualmente all'apertura dell luna park.

Sabato 18 maggio confermati gli appuntamenti con il laboratorio creativo per bambini e in collaborazione con gli amici di ‘‛Tondo Pesto'‛.

Alle 16 un momento in ricordo di Giovanni Olivero, "Pusot", scomparso nel 2022, volontario sempre presente alle iniziative della Pro loco che si è sempre dedicato alla creazione di giochi e animazione per i bambini.

La serata proseguirà con la transumanza con gli asini per le vie del paese (ore 21) e con l'Ih-Oh Party: dalle 22 discoteca sotto le stelle cin l'opening di Red Bro e a seguire dj.

Domenica 19 maggio dalle 9.30, la partenza della sfilata, l'inaugurazione della Fiera alla presenza delle autorità e l'apertura dell'area mercatale e alle 12 il pranzo sotto la tenda.

Tra le novità di questa edizione la mostra Alterlegocuneo. Per tutta la giornata: Luna Park | Mostra Alterlegocuneo | Banda Musicale Villanova Mondovì | Giochi per bambini con ‘‛Tondo Pesto‛‛ | Mostra trattori d‛epoca | Antichi Mestieri | Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco | I Magnin dul Munustè | Esibizione dell‛asino Pinocchio con il sellaio Maurizio Rinaldo | Esibizione di Prismabanda Street Band e tanto altro ancora.

Nel pomeriggio di domenica si terrà la tradizionale premiazione degli asini e alle 18 Musica da camera d‛aria - Giro ciclistico in musica con ‘‛Quelli che...‛‛ organizzato dalla Mo.Va.Bike ASD Monastero Vasco.

Lunedì 20 maggio la cena sotto la tenda con la musica dal vivo dei Freaky Tuesday e alle 21 l'estrazione biglietti della lotteria.

Maggiori dettagli nella locandina allegata a fondo articolo. Per aggiornamenti consultare la pagina Facebook della Pro loco Monastero Vasco.