Margari e pastori: a Entracque la tradizione che guarda al futuro

Si è svolta sabato 20 aprile la 5ª "Siné di Marghèr e di Pastùr e ‘dla Val Ges”, quinta edizione di un evento che riunisce annualmente margari e pastori, in un ambiente che esprime unione e collaborazione, volontà di mantenere le tradizioni, secondo quel buon senso popolare che ha consentito il tramandarsi di usanze nel tempo.

“In un ambiente accogliente, l’iniziativa è stata certamente un momento conviviale durante il quale è però anche stato possibile affrontare tematiche importanti – commenta Federica Barbero, responsabile regionale del Dipartimento di Valorizzazione del territorio di Fratelli d’Italia –. Siamo infatti in quel periodo che anticipa il trasferimento di mandrie e greggi sulle montagne. Pastori e margari si stanno preparando all’avvio dell’estate, ma questo momento è accompagnato anche da una considerevole apprensione. La situazione è infatti piuttosto complessa. In Piemonte sono presenti oltre 1.000 lupi dei 3.300 censiti in tutta Italia ed è quindi evidente la difficoltà di una situazione che presenta costi gravosi per la difesa di mandrie e greggi che spesso si trasforma in perdite di capi, costi e effetti collaterali come le aree di alpeggio non pascolabili a causa della presenza di lupi o gli indennizzi tardivi. Per questa ragione, abbiamo scelto, come esponenti di Fratelli d’Italia, di partecipare alla manifestazione. A Entracque, fra i pastori e i margari, hanno voluto essere presenti l’onorevole Monica Ciaburro, il sindaco Guido Giordana, Sharon Giraudo, David Audisio, Luca Ferracciolo e Carla Sapino, per esprimere, ancora una volta, il nostro sostegno a chi vive e lavora nelle Terre Alte”.

Federica Barbero ha inoltre ricordato come sia sempre più necessario, in questo specifico ambito, dare concretezza a progetti che siano rapidamente, ma anche fattivamente, in grado di offrire una risposta alle esigenze di un comparto che non solo rappresenta la storia della nostra regione, ma che deve essere tutelato percorrendo tutte le possibili vie atte alla costruzione di una soluzione concreta.