MondoAcqua diventa una società al 100% pubblica: Calso ha acquistato le quote private

Si è concluso ieri, lunedì 29 aprile, il percorso di acquisizione delle quote private della società MondoAcqua spa, che ora è un soggetto totalmente pubblico.

È arrivata infatti nelle scorse ore la conferma dell'acquisto delle quote (43%) da soci privati Iren, Ferrero Attilio ed Egea da parte della Calso spa, che raggruppa i Comuni dell'acquedotto Langhe Sud Occidentali.

Dalla fusione di MondoAcqua con Calso nascerà un nuovo soggetto che potrà entrare in Co.Ge.SI, gestore idrico provinciale.

Gli otto comuni soci di MondoAcqua, con Mondovì e SMAT resteranno tali.



Intanto, oggi si è riunita l'assemblea dei soci di Co.Ge.Si che ne ha approvato l'ingresso.

“E' un bel risultato - commenta Emanuele Di Caro, il presidente di Co.Ge.Si. -, un altro tassello nel processo verso il gestore unico in provincia di Cuneo che va al suo posto”.



Ora restano altre due società miste, che potrebbero seguire l'esempio di MondoAcqua: Apli Acque e Alse, il cui socio privato è Egea acque.



Un passo che può semplificare i passaggi con il Ministero, nel rispetto dei requisiti necessari per sbloccare i fondi Pnrr stanziati, ma che hanno visto una modifica al progetto iniziale e su cui il Ministero aveva richiesto alcuni chiarimenti. Ora non resta, quindi, che attendere la decisione del Ministero.