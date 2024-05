Bra, il Comune mette mano al Polifunzionale. Un nuovo campo per il Tennis Club

Nuovi interventi di manutenzione a Bra. È in corso la riqualificazione della facciata della sala conferenze del Polifunzionale (il Centro culturale Arpino).

"Si tratta di un edificio molto utilizzato – si fa sapere dal Comune –, un’immagine per la nostra città. La parte bassa aveva elementi su cui intervenire: applicheremo dunque una tinteggiatura e metteremo delle lastre di pietra come zoccolo per la protezione dalla pioggia e un miglioramento estetico. L’investimento complessivo comporta una spesa di circa 10mila euro ed è eseguito dalla ditta Cesano Fabrizio. L’idea è di concludere entro dieci giorni".

Nei giorni scorsi, è stato inoltre inaugurato un nuovo campo da tennis nella sede del Tennis Club di Via Solferino", si rileva dal Municipio.