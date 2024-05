Victoria Alba Pattinaggio: Carola Franza si è laureata campionessa regionale 2024

Lo scorso weekend, sul parquet di Lonato del Garda (BS), è andata in scena la seconda tappa del Campionato Interregionale Fisr Piemonte/Lombardia/Liguria delle categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores, giudicato con il sistema di punteggio Roll-Art.

Per la Victoria Alba Pattinaggio asd è scesa in pista Carola Franza, in categoria Seniores: la ventenne albese ha eseguito un ottimo short program, completando tutti gli elementi prestabiliti, e un buon programma lungo, che le hanno permesso di laurearsi Campionessa Regionale 2024, migliorando il suo punteggio e superando l'importante soglia dei 90 punti.

Il prossimo appuntamento federale per Carola sarà il Campionato Italiano nel mese di luglio, in cui si confronterà con le migliori atlete del panorama nazionale.

L'allenatrice albese Martina Barbero commenta così la trasferta lombarda: “Sono molto felice della performance e del risultato di Carola, era il nostro primo obiettivo della stagione e l'abbiamo raggiunto. Ringrazio Sebastiano Pastorini per il prezioso supporto nella prima tappa e mi auguro che la stagione possa proseguire con altri buoni risultati da parte di tutti i nostri atleti.”