Moretta si fregia del titolo di “Città”

Il Comune di Moretta può finalmente fregiarsi del titolo di "città". La tanto attesa notizia è arrivata in questi giorni, con la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apposta il 30 aprile scorso, al termine di un iter avviato nell'autunno del 2023.

"Un riconoscimento ambito - commenta il Sindaco di Moretta Gianni Gatti - al quale tenevamo molto e che ora è divenuto realtà. La conclusione dell'iter, con il placet del Capo dello Stato, rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità".

Fino a pochi anni fa, il titolo di città era legato al numero di abitanti. Ora, però, il concetto è stato superato e la qualifica viene attribuita anche a realtà che, come Moretta, vantano un patrimonio storico e culturale di significativo valore.

"Siamo un punto di riferimento per il nostro territorio - sottolinea il primo cittadino - e questo titolo ne è la conferma. La relazione storica redatta dal Maestro Olivero, unitamente alla ricca documentazione prodotta dagli uffici comunali, ha convinto prima la Prefettura e poi il Ministero dell'Interno. Ringrazio inoltre l'ex Senatore Marco Perosino per il prezioso lavoro di coordinamento svolto con gli uffici romani. In pochi mesi, la pratica è stata portata a termine con esito positivo. Un risultato che premia il grande impegno degli uffici comunali e che riconosce a Moretta un titolo che le appartiene a pieno diritto, data la sua storia, il suo ruolo nel territorio e la ricchezza delle sue tradizioni".

L'ottenimento del titolo di città rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera comunità morettese e rappresenta un nuovo punto di partenza per valorizzare ulteriormente il patrimonio storico, culturale e turistico del territorio.