L’imprenditore Marco Giacosa si candida a sindaco di Montezemolo

Nasce a Montezemolo un nuovo progetto politico che si presenterà alle prossime elezioni comunali con il candidato sindaco Marco Giacosa.

Nato e cresciuto nel piccolo comune del Cuneese, Marco Giacosa ha 44 anni e si è diplomato al Baruffi di Ceva, con indirizzo geometra nel 1999.

Impegnato fin da giovanissimo a portare avanti l’azienda di famiglia, è amministratore unico e socio, insieme alla mamma Renata, di “Vetrerie Giacosa”, azienda storica che da oltre 90 anni opera nella distribuzione di bottiglie e contenitori in vetro.

Vive a Montezemolo con la sua compagna Daniela ed ama profondamente il suo paese, per il quale, da sempre, ha impiegato tempo ed energie per renderlo più attraete e vitale.

Da anni impiegato nel volontariato, fin da piccolo seguiva il nonno ed il papà Ercole nei pellegrinaggi. Fin dalla sua costituzione, fa parte del direttivo dell’associazione Diversamentevb e dal 2018 ne è il presidente

“Ho deciso di candidarmi a sindaco di Montezemolo - spiega Marco Giacosa - dopo un lungo e proficuo confronto con un gruppo di amici di infanzia, cresciuti in questo bellissimo paese, dove abbiamo radici e dove molti di noi vivono o hanno attività lavorative. Tra questi amici con i quali si è discusso di questo progetto, anche il sindaco di Mondovì e presidente di Provincia Luca Robaldo, pure lui originario di Montezemolo, al quale è molto legato”.

L’obiettivo, spiega il candidato Giacosa: “È quello di dare vita ad un gruppo di donne e di uomini giovani, che sappia iniettare un proficuo entusiasmo nella nostra comunità per dare vita a nuove iniziative. Stiamo lavorando a comporre la squadra, il cui unico obiettivo, è quello di impegnarci e lavorare, ognuno con le sue capacità e peculiarità, per offrire qualcosa in più a giovani e famiglie che hanno deciso di restare a vivere in questo nostro bellissimo paese”.

Marco Giacosa - la cui sorella Simona ha già fatto più volte parte dell’amministrazione comunale - si candida a sindaco di Montezemolo per la prima volta, ma ha già molta esperienza in campo amministrativo ed organizzativo, visto che da sempre è stato uno dei componenti più attivi e propositivi della varie Pro loco ed ha concretamente collaborato con le diverse amministrazioni cittadine, in particolare per la realizzazione della Fiera del miele, per anni fiore all’occhiello di Montezemolo.