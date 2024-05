Maltempo, ripristinata la corrente e riaperte tutte le strade a Mondovì

È tornato il sole sulla Città di Mondovì ieri colpita da un violento nubifragio che ha portato prima la grandine e poi una pioggia torrenziale che ha trasformato diverse strade in veri e propri fiumi.

GUARDA IL VIDEO

Le intense precipitazioni hanno causato problemi con l'energia elettrica in via Cuneo e via del Tiro a Segno, rimaste per molte ore senza corrente.

Chiuse per allagamenti via Vecchia di Cuneo e via Vecchia di Pianfei.

Dopo i sopralluoghi da parte del Comune e gli interventi della Protezione Civile e della Polizia Locale questa mattina le strade erano già state tutte riaperte al traffico veicolare.

"Ringraziamo i volontari della Protezione Civile, gli Uffici Comunali e quella della Polizia Locale prontamente intervenuti - il commento del sindaco che aggiunge una nota sulla portata delle precipitazioni di ieri - "La meteorologica del Beila ha registrato un'intensità massima di 426mm/h quando la media annuale per Mondovì è 830 mm".