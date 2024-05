Speciale festa della mamma alla casa di riposo di San Michele Mondovì

Festa della mamma speciale alla casa di riposo di San Michele Mondovì dove gli ospiti hanno ricevuto la gradita visita dei bambini della classe quinta della scuola primaria.

"In una giornata che sapeva poco di primavera, alla casa di riposo di San Michele è spuntato un raggio di sole. - spiegano dalla struttura - "Grazie ai bimbi e alle maestre Marina e Cinzia, grazie a Germano e Andrea dell'amministrazione comunale, grazie al Presidente Avo e al responsabile Elio. Grazie a Lucrezia e Matteo per i biscotti, alla cucina per la torta, alla direttrice della casa di riposo, a Pasquale l'animatore, a tutti gli ospiti e a noi volontarie che mettiamo tutto il nostro cuore in ciò che facciamo.”