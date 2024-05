Elezioni, il candidato sindaco Giacomo Miceli svela i nomi di "Briaglia Attiva"

A pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste per le amministrative del prossimo giugno, il candidato sindaco Giacomo Miceli, svela i componenti della lista "Briaglia Attiva".

Vice sindaco uscente, 65 anni, libero professionista, con dieci anni di esperienza Amministrativa, da 19 anni in Protezione Civile a Briaglia, per 8 anni membro del direttivo del Comitato Landandè, sarà in corsa al municipio con i candidati consiglieri: