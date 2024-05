Elezioni, ecco la lista "Insieme costruiamo Lesegno" a sostegno del candidato sindaco Emanuele Rizzo

Sarà in corsa alle amministrative del prossimo giugno con "Insieme costruiamo Lesegno", il sindaco uscente Emanuele Rizzo, candidato per il secondo mandato alla guida del paese.

"L’attaccamento al nostro paese e la voglia di proporre iniziative per migliorarlo sono le motivazioni principali che ci spingono a continuare il percorso già intrapreso in questi cinque anni. - spiegano dal gruppo a sostegno della candidatura del primo cittadino uscente - "Vogliamo concentrarci su tematiche semplici ma importanti: sostenibilità ambientale, educazione civica e sociale, sicurezza e implementazione di canali chiari ed immediati per interagire coi cittadini.

Insieme a voi potenzieremo la nostra comunità, costruiremo l’innovazione e daremo vita al cambiamento di cui tanto si parla e che troppo spesso non si concretizza: un’amministrazione estesa, partecipata e consapevole, per il bene del nostro Paese."

Emanuele Rizzo, candidato sindaco, 40 anni, ingegnere edile libero professionista sarà appoggiato dai componenti della "Insieme costruiamo Lesegno":