Regionali: la cuneese Silvia Cina nel listino della candidata del M5S Sarah Disabato

C’è anche la cuneese Silvia Maria Cina tra i dieci nomi facenti parte del "listino" di Sarah Disabato, la candidata presidente del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali dell'8-9 giugno prossimi.

In seconda posizione, la 68enne Cina è ingegnere minerario, ha ricoperto diversi ruoli in numerose associazioni. Attualmente è volontaria Lilt ed è socia fondatrice dell’associazione “Generazione Comune”. È giornalista pubblicista e pianista. Dal 2017 al 2022 è stata consigliera comunale a Cuneo.

La presentazione dei candidati è avvenuta ieri sera all’Aeroclub di Torino, alla presenza di Giuseppe Conte ( leggi qui ). Del gruppo fanno parte:

1. Piercarlo Cappellino, 63 anni, Rivoli (Torino). Ex ispettore di Guardia di Finanza ed ex ufficiale di polizia giudiziaria, tributaria e valutaria, per 15 anni ha seguito in prima persona indagini sulla criminalità organizzata. Attualmente collabora con uno studio nell’ambito della difesa del contribuente avanti la giustizia tributaria. È stato fra i soci fondatori del Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri.

3. Massimo Colonna, 57 anni, Cascinette d’Ivrea (Torino). Ex direttore dell’INPS di Ivrea, è musicista chitarra-voce.

4. Federica Rosaria Leonetti, 42 anni, Torino. Laureata in Studi Internazionali e Diplomatici ed in Comunicazione e Reti Mediali, si occupa di supporto all’internazionalizzazione delle imprese per la rete europea “Enterprise Europe Network”.

5. Marco Lamantia, 29 anni, Tavigliano (Biella). Avvocato civilista e penalista, dal 2015 è Consigliere comunale a Tavigliano.

6. Margherita Settimo, 46 anni, Torino. Laureata in Lettere, lavora nel mondo dell’associazionismo animalista per la LAV (Lega Anti Vivisezione).

7. Dario Trudu, 42 anni, Torino. È laureato in Management delle imprese sportive e lavora come docente di Scienze Motorie. Gestisce un centro fitness ed è allenatore di nuoto.

8. Cinzia Tortola, 67 anni, Borgaro (Torino). Ex responsabile del Corso di laurea in Infermieristica dell’Asl Città di Torino. È presidente della Consulta delle Donne Borgaresi. Dal 2014 ricopre l’incarico di Capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Borgaro. Dal 2014 al 2019 è stata capogruppo M5S nell’Unione dei Comuni Net. Dal 2020 è inoltre presidente della Commissione Anci Istruzione, Formazione professionale e Politiche del Lavoro.

9. Gianfranco Bertana, 53 anni, Casorzo Monferrato (Asti). È dirigente d’azienda e fa parte dell’Associazione carabinieri. Consulente ed esperto di energie rinnovabili, biogas e progetti di filiera nel campo dell’agricoltura, è iscritto alla Camera di Commercio Italiana all’Estero (Praga).

10. Cosimo “Franco” Greco, 59 anni, Torino. Lavora nel digital marketing e fa parte di diverse associazioni di volontariato.