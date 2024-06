Regionali, Delia Revelli (FI): “Oggi celebriamo la festa della democrazia, pluralità e uguaglianza”

n occasione della Festa della Repubblica, Delia Revelli, candidata alle elezioni regionali del Piemonte, testimonia il suo totale impegno e la sua sincera dedizione ai principi fondamentali che sono alla base della nostra Repubblica.



“Oggi celebriamo la Festa della Repubblica, una giornata che ci ricorda i valori fondamentali su cui si basa la nostra nazione: democrazia, pluralità e uguaglianza. Questa giornata non è solo una ricorrenza, ma è un momento di riflessione e di rinnovato impegno per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini. La nostra Repubblica è nata dal coraggio e dalla determinazione di uomini e donne che hanno creduto nella possibilità di un paese libero e giusto. Questi ideali devono continuare a guidare il nostro operato quotidiano, specialmente in un periodo storico complesso come quello attuale.” afferma Delia.

Delia sottolinea l’importanza di:



Democrazia

La democrazia non è solo un diritto, ma una responsabilità. Dobbiamo lavorare insieme per assicurare che le decisioni politiche siano trasparenti e che rispecchino le esigenze di tutti i cittadini, dalle grandi città ai piccoli comuni. Solo attraverso un dialogo aperto e inclusivo possiamo rafforzare il tessuto sociale e creare un ambiente di rispetto e collaborazione;



Principio Lavorista

Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di lavorare. Delia aggiunge che il lavoro adeguatamente retribuito e rispettoso della dignità è una precondizione cruciale per raggiungere la realizzazione individuale, nonché per favorire lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità;



Libertà

La libertà è un diritto fondamentale che assicura a ogni persona la facoltà di esprimersi, di fare scelte e di condurre una vita libera da qualsiasi forma di oppressione. Proteggere la libertà implica garantire i diritti fondamentali di tutti e favorire l'instaurarsi di una società che sia aperta ed inclusiva;



Uguaglianza

L’uguaglianza è un principio che deve guidare tutte le nostre azioni. Dobbiamo assicurarci che ogni persona, indipendentemente dalle sue conoscenze, abbia le stesse opportunità di successo e di partecipazione. Questo significa lavorare per abbattere le barriere che ancora oggi ostacolano tanti cittadini, soprattutto le donne, affinché possano esprimere appieno il loro potenziale sia nella vita privata che in quella pubblica.



Pluralismo

La pluralità delle idee e delle esperienze è la ricchezza della nostra nazione. Dobbiamo promuovere una cultura di inclusione e uguaglianza, dove le diversità non siano viste come una barriera, ma come una fonte di innovazione e crescita.

Delia Revelli conclude dicendo: “In questo giorno di festa, riflettiamo sul percorso che ci ha portato fin qui e rinnoviamo il nostro impegno per un’Italia che sappia essere all’altezza delle sue promesse di libertà e giustizia. Il mio invito a voi tutti è di partecipare attivamente alla vita democratica del nostro paese, di fare sentire la vostra voce e di lavorare insieme per costruire un futuro dove i valori di democrazia, pluralità e uguaglianza siano sempre al centro del nostro operato.”