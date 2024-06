Ghisolfi in Regione: la sua immensa competenza ci offrirà un Piemonte giovane e speedy

Un professore che ha formato e tuttora contribuisce a formare sempre nuove generazioni sui temi dell'economia, della finanza e della comunicazione. Funzionale, quest'ultima, a iniziative di promozione che vanno dalla singola persona o azienda fino a complessivi territori.

Ma che, a differenza del proprio ruolo, alla cattedra ha sempre preferito il dialogo diretto e paritetico con le famiglie, con le imprese e con gli studenti.

Così Beppe Ghisolfi, attuale candidato della lista civica Cirio Presidente al Consiglio regionale del Piemonte nel collegio proporzionale della provincia di Cuneo, nel corso di quarant'anni di ininterrotta attività come giornalista, direttore di tv e giornali, presidente di banca di territorio (e oggi consigliere dell'istituto mondiale delle casse di risparmio), ha contribuito a formare le giovani generazioni delle varie epoche.

E, in tempi più recenti, ha continuato nella propria missione itinerante, in tutta la provincia Granda, in Piemonte e in Italia, incontrando centinaia di docenti e migliaia di studenti, di ogni ordine e grado, sui temi dell'economia e della finanza, spiegate sulla base di un concetto molto semplice: se le persone non se ne occupano, sarà l'economia a occuparsi di loro.

Lo stesso può dirsi in riferimento alle istituzioni elettive, incluse quelle regionali e locali, le cui competenze e funzioni, in ragione di come vengono esercitate e messe in pista, sono in grado di incidere, in un senso o in un altro, sulla condizione socio economica di famiglie, imprese e di intere comunità e categorie.

Una questione che interessa in via diretta le giovani generazioni, nel cui ambito Maria Silvia Gola, brillante e promettente economista, affida a un proprio video messaggio il sostegno pieno e convinto alla candidatura di Beppe Ghisolfi che "con straordinaria umiltà e umanità ha scelto di mettere a disposizione la propria immensa competenza al servizio di un Piemonte sempre più forte e dinamico dove si possano creare idonee condizioni per la crescita, la motivazione e l'affermazione dei miei coetanei. Come studente e poi come persona impegnata nel mondo del lavoro, ho avuto modo di apprezzare la sensibilità e la capacità empatica e comunicativa di Beppe, che saprà costruire un Piemonte di nuova generazione, speedy e attrattivo".

Un video appello ancora più significativo in corrispondenza della Festa nazionale del 2 Giugno in cui - come il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha sottolineato nel proprio saluto augurale - occorre rilanciare oggi quello stesso patto sociale che portò al superamento dei conflitti e alla partecipazione di tutti i cittadini, a partire appunto dai giovani, al nuovo corso delle Istituzioni. Clicca qui o sull'immagine per vedere il video