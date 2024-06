Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): “Celebriamo questo 2 Giugno con la consapevolezza del valore del voto e l'impegno a difendere la nostra democrazia”

Elisa Tarasco, candidata in provincia di Cuneo con Fratelli d’Italia per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno, fa una considerazione sull'importanza di recarsi a votare perché il voto è un tassello fondamentale per costruire un Paese migliore.

“Oggi, 2 Giugno, celebriamo la Festa della Repubblica, anniversario del referendum del 1946 che sancì la nascita della nostra democrazia.

Un giorno che segna un traguardo storico, frutto del sacrificio e della tenacia di un popolo che ha lottato per la libertà e l'autodeterminazione.

In quel giorno di 78 anni fa, gli italiani e le italiane, furono chiamati a scegliere il proprio futuro attraverso il voto.

Alle urne si recarono infatti anche le donne, conquistando finalmente il diritto al suffragio. Un passo fondamentale verso una società più giusta ed equa.

La Festa della Repubblica ci ricorda l'importanza del voto e la conquista del suffragio femminile. Un traguardo storico che non va mai dato per scontato, ma che deve essere costantemente difeso e valorizzato.



Oggi la scheda elettorale italiana offre la possibilità di esprimere una preferenza tra i candidati di sesso diverso. Un'importante strumento per promuovere la rappresentanza di genere all'interno delle istituzioni e favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica.

Il voto, conquistato con fatica, rappresenta un diritto e un dovere inalienabili di ogni cittadino.

Esercitarlo significa partecipare attivamente alla vita democratica del Paese, contribuendo a delineare il suo destino e plasmare il suo futuro.

Purtroppo, oggi, l'astensione elettorale rappresenta una ferita profonda per la nostra democrazia. Troppo spesso, molti rinunciano al proprio potere decisionale, delegando ad altri le scelte che riguardano il futuro del Paese.

In occasione delle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno facciamo sentire la nostra voce, esercitando il nostro diritto al voto.

Recarci alle urne non è solo un obbligo civico, ma un atto di responsabilità e di rispetto verso chi si è battuto per conquistare questo importante diritto”.