Tiro con l'arco, Scandone stacca il biglietto per le finali al trofeo in programma a Latina

Doppio appuntamento per i giovani arcieri del G.A.M. sabato 11 maggio.

Al mattino sul campo degli Arcieri Collegno si è disputata una gara 70/60 MT Round.

Terzo posto individuale per Giorgia Arnolfo nelle ragazze, vittoria per le squadre ragazzi con Di Pasqua/Bressano/Ramondetti e per le allieve con Dotta/Ambrogio/Salvagno.