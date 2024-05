Bra, la consulta del volontariato consegna il ricavato della giornata "Il libro e le rose" alla VISM Odv

Sabato 20 aprile presso la Biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra si è svolta una speciale edizione del Mercatino del libro usato con l’omaggio di una rosa per ogni acquisto.



Il ricavato è stato devoluto all’associazione V.I.S.M. ODV di Bra e contribuirà a raggiungere la somma necessaria per l’acquisto di un nuovo pulmino adibito al trasporto disabili.



Un grazie a quanti hanno collaborato per la buona riuscita della giornata ed in modo particolare la Biblioteca, le Associazioni, la Consulta del Volontariato e la Popolazione.