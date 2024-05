A Savigliano “Primavera in Coro” con il concerto del coro MusicaNova

Dopo le applaudite repliche dello Stabat Mater di K. Jenkins con l’orchestra Bruni di Cuneo e il coro Polifonici del Marchesato a Fossano, Alba e Cuneo ritorna ad esibirsi a Savigliano il coro MusicaNova.

Lo fa nella rassegna corale “Primavera in Coro”, organizzata proprio dall’ensemble saviglianese, che quest’anno si svolgerà nell’auditorium della Crusà Neira. Insieme al gruppo locale si esibirà il coro Spiritual’s Friends di Bra, compagine molto attiva con un ricco repertorio che spazia dal gospel alla musica sacra, dai classici ai moderni. Presenterà brani di compositori contemporanei e sarà diretto dal fondatore M° Giuseppe Allione.

Collaboreranno il violoncellista G. Berruti ed il pianista G. Sacco. Il direttore artistico del coro saviglianese Rinaldo Tallone coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Savigliano, in particolare l’Assessorato alla Cultura nella persona dell’assessore R. Giorsino, e la Fondazione CRS per la disponibilità e sensibilità dimostrate nel sostegno alle attività musicali.

Domenica 19 Maggio alle ore 21, Ingresso libero fino ad esaurimento posti.