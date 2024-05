Franco Graglia (FI) a Demonte: “La mia missione è essere utile ai cittadini” [FOTO E VIDEO]

La campagna elettorale di Forza Italia per le prossime elezioni regionali passa dal Cuneese e arriva al Wolf Village di Demonte, in valle Stura.



Un aperitivo quello organizzato da Mariano Occelli, componente del Consiglio provinciale Forza Italia Cuneo, che ha moderato l'incontro di presentazione delle candidature in Regione del partito. Protagonista della serata il vicepresidente della Regione Piemonte uscente Franco Graglia, che si ricandida al Consiglio regionale alle elezioni del prossimo 8-9 giugno.



Il governatore uscente Alberto Cirio è stato accolto dall'inno valligiano e da un vasto pubblico.



La scelta del locale non è casuale, un omaggio all'inizio del rinnovamento delle fila azzurre cuneesi iniziato il 20 gennaio 2023 alla presenza del ministro Zangrillo.



“La campagna va fatta nei territori, raccogliendo direttamente dalle persone, dagli elettori le loro necessità o criticità”, spiega Graglia ispirandosi anche alla filosofia del presidente Cirio. Occasione valida per rinnovare l'appello al concetto di famiglia non intesa solamente come politica, ma nella sua accezione più comune e tradizionale della cultura italiana e piemontese. “La mia missione è quella di essere utile, è quello che ho scelto e lo faccio con convinzione e passione” conclude Graglia.



Una serata per illustrare il programma elettorale e fornire anche alcune risposte sui temi cari ai valligiani.



Guarda qui il video:

Dalla Sanità e i nuovi ospedali, alle infrastrutture e viabilità con l'Asti Cuneo in fase di ultimazione e la variante di Demonte, l'impegno ora è di vedere la conclusione dei progetti avviati durante la precedente amministrazione.



Cirio, ricandidato alla presidenza del Piemonte, ha parlato di campagna elettorale fatta con umiltà, confermando e rassicurando circa i progetti in corso.



Durante l'incontro sono intervenuti anche i candidati Delia Revelli e il candidato alle elezioni Europee Paolo Damilano.