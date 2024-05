Variazione bilancio a Ceva, la candidata Cinzia Gallo replica al sindaco: "Rinnovo la richiesta di chiarimenti"

"Ho letto con attenzione la replica del sindaco Bezzone, che non è il mio.

Mi aspettavo una risposta istituzionale e non alla mia persona.

La sottoscritta è tecnico in materia di norme civili, penali ed amministrative da quasi 30 anni e, con questa occasione, anche in materia elettorale.

Fatto ciò rinnovo la mia richiesta di chiarire alla cittadinanza i motivi di urgenza ed improrogabilità che giustificherebbero la delibera in deroga alla normativa TUEL.

Per usare l'esempio fatto "unico su tutti" dal sindaco dei 376.000 euro - su 1 milione - rilevo come trattasi di un contributo pubblicizzato sul sito del comune sin dal 27.03.2024 e perciò, ampiamente deliberabile, se il non farlo poteva causare un danno all'ente- prima della convocazione dei comizi.