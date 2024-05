A Chiusa Pesio il primo giugno torna la marcia per la pace

Torna il 1o giugno in Valle Pesio la Marcia per la Pace organizzata dall’associazione di volontariato Equazione in collaborazione con la scuola di Chiusa di Pesio e patrocinata dal Comune. Aderisce attivamente alla manifestazione il Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo.

Il programma:

Ritrovo ore 9.30 alla Certosa di Pesio; ore 10 circa partenza per Pian delle Gorre; camminata lungo il sentiero durante la quale ci saranno delle tappe in cui i ragazzi delle scuole svolgeranno degli interventi ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030; arrivo a Pian delle Gorre previsto alle 12.30 circa; pranzo al sacco libero o possibilità di picnic (detto u barachin, costo 10 euro) preparato con golosità locali tramite prenotazione. A seguire attività outdoor organizzata dagli alunni e per concludere premiazione delle classi scolastiche che hanno elaborato dei manifesti nell’ambito dell’ iniziativa No Mozziconi, promossa sempre da Equazione. All’evento sono invitate le associazioni e i singoli cittadini che credono in un mondo diverso, sostenibile, senza guerre ed ingiustizie come obiettivo da perseguire.

Iscrizioni alla Marcia per la Pace e prenotazioni “U barachin” al seguente link https://forms.gle/ERWbzLW1GpDCc6LT8