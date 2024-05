Massimo Pellegrino, tra i protagonisti dell'editoria italiana, sarà cittadino onorario di Cavallermaggiore

A distanza di dieci anni, la città di Cavallermaggiore si appresta ad iscrivere un nuovo cittadino onrario: Massimo Pellegrino, uno dei protagonisti del panorama dell’editoria italiana. Una storia, quella di Pellegrino, che si intreccia con il racconto imprenditoriale della casa editrice Gribaudo, che proprio a Cavallermaggiore viene fondata nel 1976 e che oggi è tra i primi dieci editori italiani.

“Grazie alla preziosa collaborazione di Massimo Pellegrino abbiamo potuto ospitare grandi nomi del panorama culturale italiano nella Fiera Piemontese dell’Editoria, la rassegna dedicata al mondo dei libri che ogni anno vine organizzata dalla nostra Pro Loco cittadina” afferma il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sanazzaro, che durante la cerimonia sarà affiancato dal giovane sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Nicola Longo, e che prosegue: ”questa cittadianza onoraria è un sincero riconoscimento a lui e alla sua carriera di manager culturale che non ha mai perso di vista la nostra città".

La cerimonia prenderà il via con uno speciale consiglio comunale indetto per le ore 17 di sabato 25 maggio nella cornice della Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (nota come “Chiesa dei Battuti Bianchi”), sotto la cui cupola ellittica affrescata i consiglieri ufficializzeranno formalmente l’atto con il proprio voto.

A seguire sono attesi i saluti del presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì Luca Robaldo. Il docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino Carlo Bovolo e il fondatore della casa editrice Beppe Cigna, entrambi cavallermaggioresi, racconteranno l’evoluzione della Gribaudo con un inquadramento storico che non mancherà di aneddoti e curiosità.

Samuel Lerda, presidente della Pro Loco Cavallermaggiore, ente organizzatore della Fiera Piemontese dell’Editoria, porterà i saluti dei volontari e dello staff che ogni anno organizza l’evento dedicato ai libri e alla lettura che si svolge il primo week end di dicembre.

Ad impreziosire la cerimonia ci sarà la partecipazione e l’intervento di Carlo Feltrinelli, Presidente del Gruppo Editoriale Feltrinelli, che nel 2008 ha acquisito la casa editrice Gribaudo, diventata il fiore all’occhiello della proposta di libri di varia e illustrata del Gruppo.

“Massimo Pellegrino è un autentico fenomeno nel suo campo” afferma Carlo Feltrinelli, presidente del Gruppo Editoriale Feltrinelli “con una grande sensibilità nell’interpretare l’interesse e la curiosità dei lettori e delle lettrici di tutte le fasce d’età e con un’attenzione particolare ai più giovani, perché diventino i lettori di domani. Il riconoscimento che riceve oggi testimonia inoltre un legame con questo territorio che non è mai venuto meno”. “Sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento” afferma Massimo Pellegrino “e, in cuor mio, mi sento già cittadino cavallermaggiorese da quando, nel 2001, Beppe Cigna mi ha dato la fiducia segnando così una svolta importante nel mio percorso professionale con il passaggio dal mondo della stampa a quello dell'editoria".