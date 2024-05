Donati due LP in memoria di Nini Rosso al Comune di San Michele Mondovì

Importante donazione al Comune di San Michele Mondovì in omaggio alla memoria di del leggendario trombettista Nini Rosso, nome d'arte di Celeste Raffaele Rosso, cui sarà dedicato un festival estivo organizzato dall'amministrazione in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica (leggi qui).

Ieri pomeriggio Romina Capitani, consigliere di Villanova Mondovì e il signor Simone Cinnato, grande appassionato e collezionista di dischi, hanno donato al Comune due LP in memoria di Nini Rosso. A ricevere il gradito omaggio in comune il sindaco Daniele Aimone con il vice sindaco Andrea Avagnina.

Un tassello ulteriore nella valorizzazione della figura di Nini Rosso, originario di San Michele Mondovì.

"Ringraziamo calorosamente Romina Capitani e Simone Cinnato - commenta il sindaco Daniele Aimone - per il dono al nostro comune. In vista dell’evento di luglio su Nini Rosso stiamo raccogliendo quadri e donazioni sul tema del famosissimo Nini rosso. In futuro ci piacerebbe molto creare un museo completamento dedicato a questo trombettista che ha lasciato il segno in tutto il mondo".