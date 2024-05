Bra, festa per i 10 anni di accoglienza alla Casa del commiato “Luce di speranza”

Si respira aria di festa a Bra, quella del 10° anniversario dell’apertura della prima Casa del commiato in Piemonte, capace di mettere tutti d’accordo, riuscendo a porsi come il comune denominatore di intrattenimento ed intima fede religiosa.

Come? Allestendo uno show di alto livello presso la “Casa del Commiato Luce di Speranza” di via don Orione, 77/A. Un mix di canzoni di successo e cabaret popolare darà vita ad un evento da non perdere in programma venerdì 31 maggio, alle ore 21. I mattatori della serata saranno Sonia De Castelli, Pino Milenr e Cocò, che da grandi artisti dello spettacolo regaleranno tanta allegria, allontanando la scaramanzia che da sempre aleggia intorno al settore funerario.