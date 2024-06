Un nuovo labaro per la sezione ANFI Cuneo: la benedizione di don Mauro Biodo

Venerdi presso la sede della Sezione ANFI di Cuneo, alla presenza di Don Mauro BIODO, è stato inaugurato e benedetto il nuovo LABARO della Sezione.



Nel corso della breve cerimonia i presenti hanno rivolto una preghiera ai tre giovani militari del Soccorso alpino, Finanzieri della Guardia di finanza (Sagf), Luca Piani 32 anni, Alessandro Pozzi 25 anni e Simone Giacomelli 22 anni, deceduti il in un drammatico incidente avvenuto in Val Masino, in provincia di Sondrio, durante un'esercitazione di arrampicata.



Il nuovo Labaro si aggiunge alla già esistente Bandiera della sezione.



Per l'acquisto del Labaro si ringraziano: in particolare, il Socio Finanziere in congedo FRANCHINI Sergio (Alfiere) per il suo considerevole contributo, il Direttivo e tutti i soci della Sezione. Un ringraziamento particolare va al Consiglio Nazionale dell'ANFI che ha autorizzato l'acquisto del Labaro.