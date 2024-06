Auto tampona moto a Dogliani: ferito il centauro, elitrasportato al Cto di Torino

E’ stato elitrasportato in codice giallo al Cto di Torino il motociclista che intorno alle ore 8.30 di oggi, lunedì 3 giugno, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva via Torino a Dogliani.

L’uomo, residente in paese, era in sella a una moto da strada quando, in coda dietro ad alcune automobili, sarebbe stato tamponato da una vettura giunta alle sue spalle.

La conducente dell’auto avrebbe fatto un estremo tentativo di evitare lo scontro sterzando il veicolo sulla destra e finendo per colpire la moto con la parte sinistra del frontale.

Immediata la richiesta dei soccorsi e l’arrivo sul posto del personale del servizio regionale di emergenza 118, che hanno prestato all’uomo le prime cure disponendone poi il trasferimento in elicottero al nosocomio torinese.

Al loro fianco hanno operato gli agenti della Polizia Municipale doglianese e i Carabinieri della locale stazione, impegnati nella regolazione del traffico e nella realizzazione dei rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica di un incidente che non parrebbe comunque dovuto a un’eccessiva velocità dei veicoli coinvolti.