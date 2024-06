Lutto nelle Acli cuneesi per la morte di Vilma Beltramo, moglie del presidente Elio Lingua

Le Acli Provinciali Cuneesi si stringono al presidente provinciale Elio Lingua e alla sua famiglia, per la scomparsa dell’amata moglie Vilma Beltramo, di 71 anni.

Aveva lavorato per oltre 40 anni alla Coldiretti di Cuneo, era stata impegnata nell’amministrazione comunale di Dronero, dove era stata assessore, poi amministratrice per tanti anni dell’ex ospedale di Dronero, il San Camillo de Lellis.

Donna di fede, generosa e sempre attiva nel sociale, ha collaborato fin da giovane con la parrocchia di Dronero, nei campi scuola per ragazzi e in tante altre attività.

Il rosario sarà recitato martedì 4 giugno alle ore 20 nella parrocchia Santi Andrea e Ponzio in Dronero dove si svolgeranno anche i funerali mercoledì 5 giugno alle ore 10. Le offerte raccolte in memoria di Vilma saranno consegnate alla famiglia, che le devolverà in beneficenza.