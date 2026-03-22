Fruttinfiore, dal 27 marzo a Lagnasco torna la festa della frutta: ecco tutte le novità della 24ª edizione

Manca ormai meno una settimana al 27 marzo, la data in cui sarà inaugurata la 24ª edizione di Fruttinfiore, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e che ogni anno attira a Lagnasco oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte e non solo.

Come è ormai consolidato da una tradizione ultraventennale, la manifestazione vuole continuare ad essere un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere una full immersion nel mondo della frutta e scoprire le ricchezze alimentari e culturali del territorio. Fruttinfiore, nelle intenzioni di chi l’ha creata e di chi la porta avanti e continua ad organizzarla ogni anno, vuole essere un mix di tradizione e innovazione, la dimostrazione di come le realtà locali siano state capaci di evolversi, trasformando le antiche tradizioni nella moderna frutticoltura, senza abbandonare i valori tipici del territorio.

Il format vincente è confermato: immancabile come sempre lo STAO, il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura e la Mostra Mercato dove i professionisti del settore e i consumatori possono scoprire le novità tecnologiche ed incontrare le aziende produttrici. La novità di “Fruttinfiore 2026” trova collocazione nel cuore della manifestazione, in Piazza Umberto 1° e più precisamente nel Cortile del Municipio: si tratta del VILLAGGIO DELLE PRO LOCO ITALIANE organizzato in collaborazione con l’Ente Pro Loco Italiane nell’ambito della “GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY”

Venerdì 27 marzo, alle 17, lo STAO, presso il Piazzale Asprofrut, ospiterà l'inaugurazione ufficiale della XXIV edizione di Fruttinfiore con la consegna del Premio Fruttinfiore (al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed alla Professoressa Maria Vittoria Bori) e dei riconoscimenti ai lagnaschesi ottantenni che hanno trascorso la loro vita lavorando per la frutticoltura. A seguire il tradizionale taglio del nastro e la consueta visita delle autorità agli stand espositivi. Il tutto sarà intervallato dello spettacolo presentato dal “Team Italia Cheerability Csem” di Fossano e si concluderà con il tradizionale momento conviviale a cura della Pro Loco Lagnasco.

IL MERCATINO DI FRUTTINFIORE

Il Mercatino si riconferma la vetrina dedicata alle eccellenze ortofrutticole, enogastronomiche e artigianali del territorio; anche quest’anno ospiterà numerose aziende locali che possono far conoscere i propri prodotti ai visitatori della manifestazione.

PIAZZA UMBERTO 1° - I CONSORZI DI VALORIZZAZIONE – LE ISTITUZIONI – IL VOLONTARIATO, GLI SHOWCOOKING E GLI SPETTACOLI

Viene riproposto lo spazio “Fruttinpiazza”. La Piazza Umberto 1° diventa infatti il cuore della manifestazione. In Piazza saranno infatti ospitati i gazebi dei Consorzi di valorizzazione dei prodotti del territorio, dei commercianti lagnaschesi e degli Enti istituzionali che concorrono all’organizzazione della manifestazione, lo spazio denominato “Melagorà” in cui verranno proposti, nei giorni 28 e 29 marzo, gli showcooking e gli spettacoli abbinati alla manifestazione e dove, nel pomeriggio di sabato sarà presente con un proprio showcooking, l’ospite d’onore della manifestazione: il Professor Daniele Persegnan, insegnante di cucina, titolare di un ristorante con la sorella e coconduttore, insieme ad Antonella Clerici della trasmissione di Rai 1 “È sempre mezzogiorno”.

Sempre in Piazza Umberto 1°, ed esattamente nel Cortile del Municipio, i visitatori potranno visitare il Villaggio delle Pro Loco Italiane, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, con accanto lo Spazio dei Vecchi Mestieri con dimostrazioni pratiche di lavorazione da parte dei maestri artigiani. Tra le tante bellezze che verranno proposte dalle Pro Loco, possiamo anticipare la presenza, nello stand del Comitato Regionale della Toscana, di un maestro scultore di Carrara che ci farà vedere in diretta la lavorazione del marmo.

Da non dimenticare le ormai tradizionali “Frittelle di mele” preparate dai volontari della Pro Loco e che saranno disponibili già dal pomeriggio di sabato 28 marzo e per tutta la giornata di domenica 29 marzo.

E infine, ma non per importanza, lo spazio dedicato al volontariato che, sempre in Piazza Umberto 1° ospiterà lo stand della Scuola Materna che offrirà ai visitatori i prodotti della Cooperativa Lagnasco Group: mele e derivati, nonché la Bancarella della Scuola Primaria che, solo nel pomeriggio di sabato, ci presenterà i risultati delle attività svolte e il libretto realizzato nell’ambito del Progetto Bullismo.

FRUTTINTAVOLA

Nell’apposito Padiglione posto nel cortile adiacente il Castello e con ingresso da Piazza Umberto 1°, viene riproposto lo spazio di “Fruttintavola”, gestito dalle Pro Loco del territorio, e che per questo ha assunto il nome di “Fiore di Pro Loco”, dove sarà possibile rifocillarsi con i prodotti del territorio, facendo solo uno spuntino o consumando un pasto intero. L’area “Fruttintavola” sarà aperta sabato 28 e domenica 29 marzo dalle ore 10 alle 23 e quest’anno sarà arricchita dalla presenza di Pro Loco provenienti anche da altre regioni italiane quali: Lombardia, Abruzzo e Sardegna con i loro prodotti tipici.

CHIESE APERTE ALLE VISITE E LE PASSEGGIATE A CAVALLO

Dopo la positiva esperienza delle scorse edizioni, viene riproposta anche quest’anno l’apertura delle Chiese di Lagnasco alle visite. La Chiesa Parrocchiale in Piazza Umberto 1°, la Confraternita del Crocifisso, in Via Saluzzo, il Santuario di Santa Maria in Via Santa Maria, all’ingresso del paese e la Cappella di San Gottardo, all’interno del Cimitero Comunale, apriranno le loro porte per permettere a tutti di ammirare i tesori artistici e architettonici presenti al loro interno e conoscerne sommariamente la storia. Le Chiese saranno aperte: sabato 28 marzo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 e domenica 29 marzo, dalle 14 alle 19.

Torna anche la proposta delle Passeggiate in carrozza tra i frutteti” e, per i più piccoli, “Il Battesimo della Sella”, in collaborazione con l’Associazione “Fly Ranch”. Un modo diverso e divertente per conoscere il territorio ed effettuare una passeggiata tra i frutteti e le campagne lagnaschesi.

UN APPUNTAMENTO CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL TERRITORIO

Venerdì 27 marzo, conclusa la cerimonia di inaugurazione, alle ore 20,45 nel Padiglione che dal giorno dopo ospiterà “Fruttintavola” è previsto un evento organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con “Fruttinfiore”, dal titolo IL PRIMO SEME DI UNA TERRA DI FRUTTI – Una storia che ha messo radici e continua a fiorire. Nel corso della serata sarà presentato un ritratto di Emanuele Tapparelli d’Azeglio narrato da Lorenzo Baravalle, il Progetto di Valorizzazione della cultura frutticola del territorio e, per finire, una Mini degustazione di dolci ottocenteschi, tratti dalle lettere di Costanza al figlio Emanuele. Insomma per gli appassionati di storia di tradizioni, di cultura e di frutta, un appuntamento da non perdere.

IL TRENINO DI FRUTTINFIORE

Anche quest’anno sicuramente susciterà l’interesse dei visitatori: stiamo parlando del “Trenino di fruttinfiore” Il simpatico trenino biancoazzurro che, con partenza e arrivo in Piazza Umberto 1°, nel cuore della manifestazione, condurrà i suoi passeggeri alla scoperta della campagna lagnaschese attraverso i frutteti in fiore. Lungo il viaggio effettuerà una sosta: presso lo stabilimento della ditta La Manta Food, dove gli addetti dell’azienda accoglieranno i visitatori e li accompagneranno in apposite visite guidate alla scoperta dell’azienda mantese che opera dal 1986 nella trasformazione della frutta, producendo puree e succhi di frutta.

I CASTELLI DI LAGNASCO E IL GIARDINO DELLE ESSENZE

Fanno parte del patrimonio storico artistico di Lagnasco e quindi non possono che essere anche loro protagonisti di Fruttinfiore. Stiamo parlando dei “Castelli di Lagnasco” che, oltre ai normali orari di apertura: sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, presenteranno anche una suggestiva e straordinaria Visita notturna, dalle ore 22 alle 24 di sabato 28 marzo. L’apertura del maniero è curata dall’Associazione “Riapriamo i Castelli” e le prenotazioni per le visite guidate potranno essere effettuate direttamente in loco all’entrata del Castello stesso.

Nel cortile dei Castelli viene anche riproposta un’iniziativa che lo scorso anno ha riscontrato un notevole successo: la “Dimostrazione di potatura in fune di piante di alto fusto” che si svolgerà sia sabato 28 che domenica 29 marzo a partire dalle ore 15. Domenica 29 marzo durante la suddetta dimostrazione, sarà effettuata anche la presentazione del libro: “IL GIARDINIERE RILASSATO – Guida per un verde a bassa manutenzione” di Alessandro Accastello.

Nei due giorni della manifestazione il Cortile e le Cantine del Castello ospiteranno la Mostra ed Esposizione di Antiche Attrezzature Agricole a servizio della frutticoltura curata e realizzata dal collezionista Aldo Risso.

Durante i giorni di Fruttinfiore inoltre, sarà aperto alle visite anche Il Giardino delle Essenze con le sue erbe e i suoi profumi.

COLLABORAZIONE CON TUTTOMELE

A partire dall’edizione 2022 si è concretizzata una collaborazione tra “Fruttinfiore” di Lagnasco e “Tuttomele” di Cavour, le due più importanti manifestazioni di promozione del comparto frutticolo del territorio. Oltre alla presenza di uno stand di Tuttomele nell’area Melagorà, anche quest’anno, come già lo scorso anno, viene riproposta l’iniziativa che sia a “TuttoMele” che a Fruttinfiore ha riscosso un grande successo. Si tratta della “Dimostrazione di potatura delle piante da Frutta e dei mirtilli ” un’attività che sarà proposta dai Tecnici Coldiretti, domenica 29 marzo dalle 14 alle 17,30, presso il Piazzale Asprofrut all’ingresso dell’area scoperta dello S.T.A.O. Ma la collaborazione e l’unità d’intenti tra le due manifestazioni, sarà sottolineata anche dallo Showcooking che si svolgerà nell’area “Melagorà” in Piazza Umberto 1°, domenica pomeriggio alle 15,30, dal titolo Lagnasco e Cavour uniti dalle frittelle durante il quale sarà presentata la ricetta del tipico dolce che viene realizzato e venduto in entrambe le manifestazioni e che arriva dalla stessa persona. Naturalmente, dopo la presentazione sarà anche possibile degustare le frittelle fatte con quell’unica ricetta originaria.

FRUTTINFIORE IN DIRETTA TELEVISIVA

Fruttinfiore avrà anche una importante copertura televisiva che permetterà anche a coloro che avranno difficoltà a venire a Lagnasco nei giorni di Fruttinfiore, di vivere la magica atmosfera della Kermesse lagnaschese: si tratta della programmazione di FRUTTINFIORE …LIVE SU TCP TELEUPOLE. Una diretta televisiva da Lagnasco che sarà trasmessa sabato 28 marzo dalle 12 alle 14 e domenica 29 marzo, dalle ore 14 alle 16,30. In queste ore di diretta Sonia De Castelli ed altri artisti di Telecupole trasmetteranno in diretta dal cuore della manifestazione e renderanno visibile a 360° tutto ciò che la manifestazione propone. Il sabato dalle 12 alle 14 è prevista la diretta del celebre ed apprezzato programma SALUTI SALUTISSIMI, con interviste, intrattenimento e musica, mentre a seguire verranno coinvolti i protagonisti dell’evento che diventeranno così i veri protagonisti della lunga diretta televisiva.

La diretta sarà trasmessa in Piemonte sul LCN 11, in Liguria sul LCN 19, su SKY 824 e TVSAT 422.

Le telecamere di Telecupole, resteranno a Lagnasco anche oltre gli orari sopra indicati per la registrazione di “Terraverde” l’ormai conosciutissima trasmissione condotta da Claudio Calorio, che ci proporrà “Fruttinfiore” sotto una diversa ottica, con tante interviste e splendidi immagini e che andrà in onda successivamente alla manifestazione.

L’organizzazione di Fruttinfiore è affidata ad un apposito Comitato Organizzatore che riunisce al suo interno la Pro Loco di Lagnasco, braccio operativo dell’evento, l’Amministrazione comunale che da sempre ha fortemente voluto ed appoggiato la manifestazione, le Organizzazioni dei produttori piemontesi, riunite in AOP Piemonte, Lagnasco Group, Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcooperative Cuneo, Confagricoltura Cuneo e AGRION. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte e del Ministero per le Risorse Agricole nonché la collaborazione esterna ed il contributo finanziario da parte della Camera di Commercio di Cuneo, della Cassa di Risparmio di Savigliano e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Cuneo.

Anche per l'edizione del 2026, l’organizzazione si avvale della collaborazione e del supporto tecnico della VMstyle Eventi & Comunicazione di Valentina Masante, che mette a disposizione la conoscenza e la professionalità dei propri operatori per curare al meglio l’organizzazione dell’evento.

Il programma dettagliato dell’evento è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it dove è possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.