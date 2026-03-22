A Cuneo "Resistenze di Oggi": tre serate sulla Costituzione tra diritti delle donne, guerra e valori del Concilio

Tornano gli appuntamenti di "Resistenze di Oggi – Informare per Resistere", il ciclo di incontri del Centro Culturale don Aldo Benevelli dell'Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo. In occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana e del suffragio universale femminile, e in un momento storico in cui le democrazie sembrano sempre più sotto pressione, la rassegna propone tre serate di riflessione sulla Costituzione nata dalla Resistenza, con i suoi valori di uguaglianza, legalità, giustizia sociale, libertà e pace. Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma 17 a Cuneo, con ingresso libero.

Si comincia sabato 28 marzo con "Storie di donne italiane tra Costituzione, conquiste di ieri e sfide di oggi", con Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti. Al centro della serata il cammino delle donne dalla Resistenza a oggi, dalla conquista del diritto di voto alle battaglie per la parità di genere, passando per le leggi che hanno trasformato in profondità la società italiana. "Le leggi delle donne non sono mai state solo leggi per le donne", sottolinea Turco, "ma sono state capaci di incidere nella mentalità, nella cultura e nei processi sociali."

Venerdì 17 aprile sarà la volta di "La guerra come tragedia umana e disastro ambientale", con il fisico climatologo del CNR Antonello Pasini e John Mpaliza, attivista per i diritti umani e portavoce della rete "Insieme per la Pace in Congo". Un incontro che intreccia il ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione con le devastazioni ambientali dei conflitti armati e la crisi umanitaria in corso nella Repubblica Democratica del Congo.

Chiude il ciclo mercoledì 29 aprile "Nel segno della speranza. I valori della Costituzione italiana e del Concilio Vaticano II", con l'arcivescovo metropolita di Palermo mons. Corrado Lorefice e il giornalista Nuccio Vara. Un dialogo tra fede e impegno civile, tra il magistero di Papa Francesco e i valori costituzionali, con uno sguardo alle sfide del presente: povertà, migrazioni, mafie, femminicidi e morti sul lavoro.