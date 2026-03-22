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"Letteralmente" di Riccardo Mey arriva a Savigliano: la poesia che fa sorridere e fa pensare
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Eventi | 22 marzo 2026, 15:02

"Letteralmente" di Riccardo Mey arriva a Savigliano: la poesia che fa sorridere e fa pensare

Venerdì 27 marzo alla libreria Messaggi, l'autore dialoga con il giornalista Doriano Mandrile per presentare il suo libro d'esordio, una raccolta ironica e profondamente umana

Riccardo Mey

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Savigliano si prepara ad accogliere una voce nuova della poesia contemporanea. Venerdì 27 marzo , alle ore 18, la libreria Messaggi di via Torino 70 ospita la presentazione di "Letteralmente" (Interno Libri, 2026), libro d'esordio di Riccardo Mey.

Si tratta di una raccolta capace di ridere del serio e prendere sul serio il leggero, costruita attraverso aforismi in versi, micro-narrazioni e scarti di pensiero, dove il quotidiano diventa materia poetica senza mai cedere alla retorica. Una poesia ironica e disincantata, eppure profondamente umana, che sa parlare tanto a chi non legge quasi mai versi quanto a chi, invece, ci vive dentro.

L'autore sarà in dialogo con l'amico e giornalista Doriano Mandrile, in un confronto aperto tra voci, parole e silenzi. Un'occasione rara per scoprire come la fragilità dell'esistere possa trasformarsi in versi capaci di muoversi tra sarcasmo e tenerezza, tra dubbio e stupore.

Giornalista, copywriter e organizzatore del festival POETICÔNI, Mey si presenta al pubblico con un'opera che lo rivela come una delle voci più fresche e originali della poesia italiana contemporanea.

L'ingresso è libero. Per informazioni: libreria Messaggi, 0172 372123.

cs

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